В московский штаб Навального пришли следователи

Московский штаб оппозиционного политика Алексея Навального заблокирован сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в четверг, 6 июля, на своей странице в Facebook написал глава штаба Николай Ляскин.

«Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть. Человек, который дежурил ночью не отвечает, но гудки проходят», — отметил он. Ляскин добавил, что около штаба находятся порядка 10 оперативников.

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Оппозиционер пояснил «Интерфаксу», что члены штаба намерены подать в полицию заявление о незаконном проникновении.

Как сообщил источник «Ленте.ру», следственные действия проводят сотрудники федерального СКР в рамках возбужденного уголовного дела. Статья и фигуранты дела не уточняются.

12 июня в Москве прошел митинг сторонников оппозиции. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, часть которой была перекрыта и сделана пешеходной для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Ранее столичные власти отказали в просьбе провести там акцию, санкционировав ее проведение на проспекте Сахарова.

Сам политик не участвовал в демонстрациях, поскольку был задержан на выходе из своего дома. В тот же день ему было назначено 30 суток административного ареста, однако позже срок сократили до 25 суток.