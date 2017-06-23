ЦИК назвал кампанию Навального выходящей за рамки законодательства

Действия по организации штабов для поддержки Алексея Навального, заявившего об участии в президентских выборах, находятся вне регулирования законодательства о выборах. Об этом сообщается в заявлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое было опубликовано в пятницу, 23 июня, на сайте ведомства.

В Центризбиркоме подчеркнули, что в настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам главы государства не проводится. «Очередные выборы президента должны состояться в марте 2018 года. Решение о назначении данных выборов должно быть принято в декабре 2017 года», — говорится в заявлении.

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Поэтому, поясняют в ЦИК, официальное выдвижение кандидатов будет возможно начиная с декабря 2017 года. В связи с этим действия Алексея Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, ЦИК напомнил о судимости оппозиционера и о том, что в настоящее время он не обладает пассивным избирательным правом. В то же время в ведомстве подчеркнули, что, хотя такое ограничение было признано соответствующим конституции, оно не должно быть бессрочным.

15 июня глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у Навального нет шансов участвовать в президентских выборах президента из-за судимости.

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В феврале 2017-го Ленинский райсуд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно за организацию хищения имущества госпредприятия «Кировлес». Поскольку суд учел то, что три года с момента вынесения приговора уже прошло, то срок наказания Навальному истечет в августе 2018-го.

О планах выставить свою кандидатуру на пост главы государства также заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и бизнесмен Сергей Полонский (находится под стражей по делу о крупном мошенничестве). Не исключил своего участия и председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Действующий президент Владимир Путин имеет право участвовать в выборах, однако пока он не объявил о соответствующем намерении.

