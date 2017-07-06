Полиция разъяснила причины обысков в московском штабе Навального

Полиция проводит обыски в московском штабе оппозиционера Алексея Навального в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве, сообщил «Интерфаксу» замначальника уголовного розыска Замоскворецкого отдела полиции Евгений Тихомиров в четверг, 6 июля.

Он отметил, что обыски начались около 07:00. В полицию поступило заявление о нарушении арендатором помещения условий договора аренды, в его отношении было заведено уголовное дело. При этом, по словам Тихомирова, к субарендатору — штабу Навального — никаких претензий нет.

Материалы по теме Не Навальный, а Нэвэльный За что школьники так любят Алексея Навального

«Заявления поступали от руководителя ООО "Паритет МГ", а также субарендаторов помещений касательно нарушений условий договоров собственником здания компании "Балчуг Эстейт"», — добавил Тихомиров.

При этом директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов заявил в своем Twitter, что полиция изъяла все агитационные материалы Навального со склада в здании, где проводился обыск.

Московский штаб Навального был заблокирован сотрудниками правоохранительных органов утром в четверг, 6 июля. По словам главы штаба Николая Ляскина, в обысках участвовали порядка 10 полицейских.