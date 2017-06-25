Отбывающему арест Навальному вызвали скорую

У оппозиционера Алексея Навального, отбывающего арест за организацию несогласованной с властями акции на Тверской улице 12 июня, поднялась температура. Из-за этого ему вызывали скорую, сообщила ТАСС адвокат политика Ольга Михайлова.

По ее словам, это произошло 24 июня. «Сегодня я у него не была», — уточнила она.

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13 июня Симоновский суд столицы назначил Навальному 30 суток ареста, однако впоследствии этот срок был сокращен Мосгорсудом до 25 суток. Оппозиционер должен выйти из спецприемника 7 июля.

В ночь на 12 июня Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, часть которой была перекрыта и сделана пешеходной для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Изначально митинг оппозиции должен был пройти в согласованном с властями месте — на проспекте Сахарова (в итоге там состоялась санкционированная акция, на которую, по информации полиции, пришли 1,8 тысячи человек). На Тверской, по подсчетам властей, было не более пяти тысяч участников митинга. Сам политик не участвовал в демонстрациях, поскольку был задержан на выходе из своего дома.