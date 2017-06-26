СМИ узнали об отсутствии необходимости в госпитализации Навального

Оппозиционеру Алексею Навальному, которому 25 июня вызвали скорую помощь в спецприемник, не понадобилась госпитализация. Как рассказал РИА Новости источник в медицинских службах Москвы, необходимая помощь была оказана политику на месте.

«Навальный продолжает отбывать наказание», — добавил собеседник агентства.

Ранее адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила, что у ее подзащитного поднялась температура, в связи с чем ему вызвали скорую.

Материалы по теме Не Навальный, а Нэвэльный За что школьники так любят Алексея Навального

Навальный отбывает арест за организацию несогласованной с властями акции на Тверской улице 12 июня. Симоновский суд столицы назначил ему 30 суток ареста, однако впоследствии срок был сокращен Мосгорсудом до 25 суток. Таким образом, политик покинет спецприемник 7 июля.

В ночь на 12 июня Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, часть которой была перекрыта и сделана пешеходной для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Изначально митинг оппозиции должен был пройти в согласованном с властями месте — на проспекте Сахарова (в итоге там состоялась санкционированная акция, на которую, по информации полиции, пришли 1,8 тысячи человек). На Тверской, по подсчетам властей, было не более пяти тысяч участников митинга. Сам политик не участвовал в демонстрациях, поскольку был задержан на выходе из своего дома.

