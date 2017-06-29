Навальный и ФБК обжаловали судебный вердикт в пользу Усманова

Представители оппозиционера Алексея Навального и возглавляемого им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обжаловали решение по иску бизнесмена Алишера Усманова о защите чести и достоинства. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Люблинского суда столицы Людмилы Морозовой, жалоба поступила в инстанцию.

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Ранее суд удовлетворил иск Усманова и обязал Навального и ФБК удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции и его якобы судимости за изнасилование. Адвокат Генрих Падва, представляющий интересы Усманова, выразил удовлетворенность вердиктом, однако оппозиционер заявил о принципиальном отказе исполнять решение суда.

Полемика Навального и Усманова началась 18 мая. Бизнесмен записал 12-минутное видео, в котором отверг обвинения. В частности, утверждение, что он якобы передал участок с домом в селе Знаменское на Рублевско-Успенском шоссе в дар фонду «Соцгоспроект» в качестве взятки премьер-министру Дмитрию Медведеву. Также магнат подал иск в суд.

Кроме того, Усманов объявил конкурс мемов, посвященных его спору с Навальным, в качестве приза пообещав iPhone и футболки. Первые победители были объявлены в начале июня.