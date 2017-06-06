Юрист Усманова объяснил причину провала Навального в суде

Два десятка ходатайств, которые подавала в суде сторона основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в ходе рассмотрения иска бизнесмена Алишера Усманова, были необоснованными. Об этом во вторник, 6 июня, Rambler News Service рассказал юрист Усманова Владимир Усенко.

«Все ходатайства были направлены на то, чтобы нас заставить доказывать невиновность истца. Но по закону это они должны были принести в суд имеющиеся доказательства того, что изложенное в их фильме — правда», — заявил он. Усенко отметил, что ответчик не предоставил суду никаких доказательств.

«Если человек в суде говорит: "У нас вообще-то нет доказательств и за нас их сами соберите", — это говорит о том, что на момент выхода фильма и других публикаций у них не было ничего», — считает юрист.

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Также он рассказал, что был удивлен ходатайством о прекращении производства по делу, которое подала сторона ответчика. «Второе ходатайство — вы защищаете неопределенный круг лиц, и поэтому вы собой подменяете прокуратуру и вообще не в праве с такими исками обращаться», — отметил Усенко.

Помимо этого, Навальный ходатайствовал о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова в качестве свидетелей, в чем суд также отказал. Усенко посчитал такое решение логичным, указав, что глава кабмина не имеет отношения к фонду «Соцгоспроект», о котором шла речь в фильме ФБК «Он вам не Димон».

Как передавала «Русская служба Би-би-си», суд отклонил 22 ходатайства из 23, поданных стороной ответчика. Была удовлетворена лишь просьба о приобщении к делу выписки из Росреестра об усадьбе из расследования.

31 мая суд принял решение удовлетворить иск Усманова и обязал Навального опровергнуть сведения, изложенные в расследовании о Медведеве. Также оппозиционер обязан в течение 10 дней удалить публикации об Усманове, которые признаны порочащими его честь и достоинство.

Усманов подал иск к Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией о защите чести и достоинства в апреле. Бизнесмен, основатель USM Holdings, решил судиться из-за опубликованных в начале марта материалов ФБК (среди них — фильм «Он вам не Димон»; на 6 июня его посмотрели 22,4 миллиона раз), в которых утверждается, что он якобы передал участок с домом в селе Знаменское на Рублевско-Успенском шоссе в дар фонду «Соцгоспроект» в качестве взятки премьеру. Главой наблюдательного совета этого фонда, как отмечалось, является Илья Елисеев — однокурсник Медведева.