Распределили ролик

Разбирательство по иску миллиардера Алишера Усманова о защите достоинства к Алексею Навальному уместилось в одно заседание суда. Вердикт — оппозиционер должен удалить материалы, порочащие репутацию бизнесмена. Кроме того, суд обязал его опровергнуть все обвинения, выдвинутые в расследовании об активах российского премьера Дмитрия Медведева. Как разворачивался спор Навального с Усмановым — в материале «Ленты.ру».

Что произошло?

Люблинский районный суд Москвы обязал Навального удалить публикации о бизнесмене. На то, чтобы изъять из публичного доступа порочащие честь и достоинство Усманова сведения, у оппозиционера есть десять дней.

Помимо этого, инстанция потребовала, чтобы основатель Фонда борьбы с коррупцией опроверг всю информацию, изложенную в расследовании о якобы связанных с российским премьер-министром некоммерческих фондах. На опровержение ему предоставлено три месяца. По словам пресс-секретаря Алексея Навального, суд также обязал оппозиционера принести официальные извинения за изложенные в своих роликах и публикациях ложные сведения.

С чего всего началось?

ФБК обнародовал расследование под названием «Он вам не Димон» в начале марта. В материалах утверждалось, что председатель правительства России Дмитрий Медведев через людей из своего ближайшего круга общения управляет многомиллиардными активами. Авторы расследования включили в этот перечень, в частности, усадьбу в Курской области, расположенные на территории Италии виноградники и яхты. В материалах также упоминались миллиардер Алишер Усманов и сокурсник премьера Илья Елисеев.

На следующий день пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова назвала материалы фонда «пропагандистскими выпадами оппозиционного и осужденного персонажа», вступившего в предвыборную гонку (Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в конце прошлого года). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с такой оценкой, добавив, что это не первый пример «творчества осужденного гражданина». Позднее, детально ознакомившись с материалами расследования ФБК, в Кремле подтвердили, что ни одно из предъявленных обвинения не соответствует действительности.

Дмитрий Медведев повторил свою позицию по обвинениям ФБК 19 апреля с трибуны Госдумы, назвав Навального «политическим проходимцем» Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Об этом Дмитрий Песков сообщил через несколько дней после антикоррупционных митингов, прошедших в конце марта в нескольких российских городах. В Москве несакционированная акция, по официальным данным, собрала около восьми тысяч человек. В ней участвовал и сам Алексей Навальный, призывавший провести расследование в отношении Медведева.

Премьер публично отреагировал на обвинения 4 апреля. Он назвал якобы собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками». Кроме того, Медведев подчеркнул, что подобные заказы выполняются по поручению людей, у которых «есть вполне конкретные политические цели».

В чем спор?

Предъявленные оппозиционером обвинения отвергли и сокурсник премьера Елисеев, и Усманов, и третий участник сделки по передаче участка глава «Групп Ист Инвест» Илья Гаврилов. Илья Елисеев, в частности, назвал чушью информацию ФБК о том, что он якобы управляет собственностью главы правительства.

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«Серьезные люди такой глупости не опубликуют, — объяснял он. — Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его "банкиром", "завхозом"». Елисеев также раскрыл детали работы возглавляемого им фонда «Дар». Организация вкладывает средства в определенные объекты не из-за того, что их посещают первые лица, а из-за их культурной и исторической ценности. Так и было с усадьбой в Плесе, заверял Елисеев.

Опроверг все факты, изложенные в фильме оппозиционера, и Алишер Усманов. В частности, он пояснил, почему передал фонду дом в Знаменском по договору пожертвования: ради обмена на предложенный «Соцгоспроектом» участок площадью 12 гектаров рядом с его загородным домом на Рублевке. В материалах ФБК утверждалось, что эта земля не принадлежала фонду.

Во время несанкционированных акций в Москве было задержано несколько сотен человек Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

13 апреля в Люблинский районный суд поступил иск от бизнесмена к Навальному и основанному им Фонду по борьбе с коррупцией. «Навальный, как всегда, навалил лжи. Ловко используя дешевые приемы выдергивания из контекста цитат и разрозненных фактов, он подгоняет картину под удобные ему популистские объяснения, — заявили в пресс-службе миллиардера. — При этом Навальный не смог удержаться и снова соврал, что Алишер Усманов — резидент Швейцарии и не платит налоги в России».

Что было перед судом?

Перед судебным разбирательством с оппозиционером Алишер Усманов опубликовал в интернете 12-минутный видеоролик, последовательно опровергнув обвинения в свой адрес. Он рассказал, что не участвовал в государственной приватизации, не нарушал правила рынка при покупке активов и налоговые требования. В числе прочего он назвал ложью информацию о том, что отбывал наказание за изнасилование, как говорилось в публикациях Навального.

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Оппозиционер сначала пообещал ответить оппоненту «по пунктам», однако на следующий день вместе этого пригласил его принять участие в открытых дебатах. «Если вы не боитесь диалога, если готовы отвечать не в режиме видео по сети, а в режиме дебатов — пожалуйста, я этого не боюсь», — заявил Алексей Навальный.

Спустя пять дней в сети было опубликовано еще одно видеообращение Усманова. Он отметил, что уже объяснился по всем пунктами и еще раз указал на голословность всех обвинений Навального. Предприниматель отказался от дебатов, напомнив, что разбираться с Навальным будет в суде, и сравнил оппозиционера с персонажем книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым — человеком, который «мечтал все отнять и поделить». «Но если Шариков просто глупый Шарик, необразованный демагог по книге, то ты идешь далеко. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — говорил Усманов. А свой монолог завершил фразой: «Тьфу на тебя еще раз».

Миллиардер Алишер Усманов во втором видеообращении призывал Навального извиниться Фото: vk.com/ usmanov53 / Globallookpress.com

Видеоответ был готов через несколько часов: политик отказался верить в слова Усманова, не имея на руках подтверждающих документов, а также призвал его перестать «накручивать лайки под своими видео». На момент написания заметки на странице «Вконтакте» второе обращение Усманова посмотрели более 2,5 миллиона пользователей, на YouTube — свыше 930 тысяч. Ответный ролик Навального — 2 миллиона.

И что теперь?

Ответчики заявили, что принципиально отказываются исполнять вердикт суда. «Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать его в апелляционной инстанции», — сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией. Политик также подчеркнул, что во время судебного разбирательства были допущены нарушения: «Не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы». Представителей Усманова решение суда устроило.

Илья Елисеев в апреле заявлял, что также планирует отстаивать достоинство возглавляемых им структур. Причем он собирался подать иск не только против ФБК, но и против первоисточников недостоверной информации: «Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о "Даре" и его компаниях, хотя я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей».

За день до суда по иску Алишера Усманова в его пресс-службе заявили, что сегодняшним судебным разбирательством дело может не ограничиться. Там отметили, что после того как «перестанут смеяться» и «разберут опус Навального» (речь шла об очередном ролике оппозиционера, обнародованном накануне заседания Люблинского суда), подадут против него новые иски. Есть вероятность, что их число может увеличиться: почти сразу после оглашения Люблинским судом вердикта, копия фильма «Он вам не Димон» появилась на сайте PornHub.