Мат ползучий

Бизнесмен Алишер Усманов назвал Алексея Навального Полиграфовичем. Лидеры парламентских фракций высказывались в адрес оппозиционера и более нелестно. Не устают они годами переругиваться, раз за разом придумывая новые обидные прозвища. До каких оскорблений доходят российские политики — в материале «Ленты.ру».

Конфликт между Навальным и Усмановым начался из-за обвинений, фигурировавших в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Бизнесмен подал в суд иск о клевете. Перед судебными разбирательствами Усманов записал видеообращение к оппозиционеру, в котором последовательно опроверг его нападки и заодно объяснил, почему тот достоин звания негодяя. Извинений от Алексея Навального не последовало — вместо этого он пригласил оппонента поучаствовать в дебатах.

Менее чем через неделю предприниматель записал еще один ролик. На этот раз он вспомнил Булгакова, сравнил Навального с «персонажем с огромной разрухой в голове» из «Собачьего сердца» Полиграфом Шариковым. «Ты, Алексей Полиграфович, становишься прямо достойным продолжателем, — сказал он. — [Ты] не просто демагог, но и художественный врун».

Навальный в долгу не остался и в очередном видеоответе назвал бизнесмена «жуликом, но далеко не самым важным». За все это ему еще придется ответить в суде. Перепалки с российскими парламентариями бывают не менее яркие, однако, как правило, обходятся без суда.

Бомж из Марьино

Откровенных оскорблений в адрес оппонентов политики обычно стараются все-таки избегать. А чтобы наиболее полно выразить свои чувства, прибегают к выразительным сравнениям. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который считает «русофобскую навальновщину» и «озлобленную либеральщину» угрозой для всей России, назвал оппозиционера «молодым Ельциным, только трезвым». Так он высказывался и тогда, когда Навальный баллотировался на пост столичного мэра. Основатель политической партии «Яблоко», почетный вице-президент Либерального интернационала Григорий Явлинский, хоть и желал удачи молодому оппозиционеру, шпильку тоже вставил, назвав его поп-звездой.

Бессменный глава либерал-демократов Владимир Жириновский привык не стесняться в выражениях. По его мнению, Алексей Навальный — это «безработный, неизвестный бомж из Марьино», из-за которого над москвичами смеются на Западе. Придумал он и оскорбительную анатомическую рифму к его имени. Впрочем, лидерам парламентских партий к подобной риторике не привыкать.

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Обозвал и пожалел

Геннадий Зюганов «оголтелую жириновщину» тоже выделял в числе самых опасных для россиян. После мартовского инцидента на пленарном заседании Госдумы, когда Владимир Жириновский пообещал въехать в Кремль и поставить к стенке оппонентов (как впоследствии утверждал политик, речь шла о неких лицах, допустивших нарушения на выборах), Зюганов обвинил его в «хулиганстве и уголовщине». Для Жириновского это сущие пустяки. Того же Зюганова, например, он называл верблюдом, утверждая, что слюны у него во рту больше. С животными, точнее со свиньями, он сравнивал практически всех оппонентов: Зюганов — старый злой боров, Валерия Новодворская — «тихая, упитанная свиноматка», Борис Немцов — «злой поросенок».

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А вот когда единоросс Владимир Бурматов в своем Twitter назвал Зюганова «Зю», Жириновский неожиданно вступился за политического противника. «Для вас Зюганов — не "Зю", а лидер крупнейшей партии в мире и в стране. Вы никогда не добьетесь того авторитета, который имели коммунисты при советской власти!» — горячился он. В дискуссию включился депутат от КПРФ Николай Харитонов, и тут же об этом пожалел. «Сибирский валенок!» — выкрикнул в его адрес Жириновский.

В противостоянии с партией власти коммунисты и либерал-демократы могут и забывать о разногласиях. Пока председатель ЛДПР с трибуны нижней палаты парламента обвиняет «Единую Россию» в жадности до мандатов («Чингисхан оставлял больше, Гитлер оставлял больше, чем вы, "Единая Россия"!»), коммунист Валерий Рашкин опасается быть затоптанным многочисленными единороссами.

«У меня-то с ориентацией все в порядке»

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Градус взаимных оскорблений у российских политиков традиционно повышается в предвыборный период. Во время президентской кампании 2012 года не остался в стороне даже глава «Справедливой России» Сергей Миронов, обычно демонстрирующий сдержанность и призывающий оппонентов к сотрудничеству. В ходе телевизионных дебатов бизнесмен Михаил Прохоров раскритиковал его за попытки опереться на более популярных политиков. «Сергей Михайлович, вы не обижайтесь, (…) но вы для меня такой профессиональный политический кукушонок, — сказал Прохоров. — Вы такая вечная невеста на выданье. Вы все время любите сильных мужчин, все время разных». Лидер справороссов не растерялся: «Видит бог, не я эту тему затронул. Сначала я скажу одну простую вещь: в отличие от, у меня с ориентацией все в порядке».

Рассуждения о любви лидера справороссов к мужчинам вышли Михаилу Прохорову боком Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Скандалят политики и на кампаниях меньшего масштаба. Бывший и единственный вице-президент России, экс-губернатор Курской области Александр Руцкой перед выборами в местную думу распространил заявление, в котором назвал нового руководителя региона Александра Михайлова «негодяем и пропойцей». Губернатор на критику не ответил, зато прокуратура завела на Руцкого уголовное дело за оскорбление представителя власти. Политик от сотрудничества с прокурором отказался, а вот суду пообещал предоставить доказательство своих слов. В ходе прошлогодних думских выборов, как сообщали местные СМИ, Александр Руцкой обрушился с оскорблениями на избирателя, усомнившегося в его адекватности: «Я тебе, подонок, этого никогда не прощу!» Перепалка продолжилась в нецензурных выражениях и чуть не дошла до рукоприкладства. Набрать достаточное число голосов для прохождения в нижнюю палату парламента Руцкому не удалось.

От Микки Мауса до сторонников содома

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От российских политиков достается и их зарубежным коллегам. Тут тоже не раз отличился председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Политику президента Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к России он сравнил с «ласковым теленком, который двух маток сосет». Об американцах Жириновский выражался менее метафорично: например, кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон сравнивал с сумасшедшей алкоголичкой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в отличие от главы коммунистов Геннадия Зюганова, в оскорблениях редко повторяется Фото: Александр Уткин / РИА Новости

На фоне стремительного ухудшения российско-американских отношений к критике американского лидера Барака Обамы присоединились и в «Единой России». «Он сейчас как Микки Маус, так же популярен и раскручен, как герой этого мультика. Но ни у кого не вызывает сомнения, что слова, вложенные в уста Микки Мауса, — это не его слова, а тех, кто за него их сказал и придумал», — говорил Владимир Бурматов. А в прошлом году единоросс обходился уже без всяких мультиков: «На мой взгляд, коррупция администрации Обамы при реализации внешней и внутренней политики должна расследоваться и обсуждаться на самых серьезных площадках — от Гаагского суда до ООН».

Борец за христианские ценности депутат Виталий Милонов критиковал американского президента в привычном для себя стиле, окрестив его приспешником антихриста и сторонником содома. И даже глава американской корпорации Apple Тим Кук, совершивший каминг-аут, не смог удивить автора закона о запрете гей-пропаганды: «Одним психом в американской бизнес-администрации больше. На фоне Барака Обамы меня уже никакими Куками не напугать».

После событий на Майдане и присоединения Крыма к РФ чаще всего российские политики обмениваются оскорблениями с украинцами. Бывший крымский прокурор, депутат Госдумы Наталья Поклонская, например, советовала украинскому президенту сходить к психиатру. «Вот что ему в очередной раз привиделось — инопланетяне какие-то или звезды не так встали, что у него не получается ничего, — этого я не знаю», — рассуждала она.

Действия Киева — излюбленная тема для комментариев вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина. Главе МИД соседнего государства Павлу Климкину, заявившему о необходимости вернуть крымчанам свободу, Рогозин напомнил о событиях трехлетней давности: «Ну и тормоз! Они уже три года как свободны». Правда, и в ответ от украинского дипломата Александра Щербы ему пришел не менее язвительный комментарий: «Рогозин? Это который обещал сражаться в окопах Донбасса, но так и не нашел подходящий по размеру окоп?»

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Последнее по времени нелестное высказывание принадлежит президенту Владимиру Путину, который обычно сдержан в оценках. По данным «Коммерсанта», глава государства в беседе с актером Евгением Мироновым высказался об инициаторах обысков у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова: «Да дураки». Правда, кому так досталось от первого лица государства, пока неизвестно.