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Мат ползучий

От злого поросенка до приспешника антихриста — как ругаются политики России

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Фото: Василий Смирнов / Russian Look

Бизнесмен Алишер Усманов назвал Алексея Навального Полиграфовичем. Лидеры парламентских фракций высказывались в адрес оппозиционера и более нелестно. Не устают они годами переругиваться, раз за разом придумывая новые обидные прозвища. До каких оскорблений доходят российские политики — в материале «Ленты.ру».

Конфликт между Навальным и Усмановым начался из-за обвинений, фигурировавших в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Бизнесмен подал в суд иск о клевете. Перед судебными разбирательствами Усманов записал видеообращение к оппозиционеру, в котором последовательно опроверг его нападки и заодно объяснил, почему тот достоин звания негодяя. Извинений от Алексея Навального не последовало — вместо этого он пригласил оппонента поучаствовать в дебатах.

Менее чем через неделю предприниматель записал еще один ролик. На этот раз он вспомнил Булгакова, сравнил Навального с «персонажем с огромной разрухой в голове» из «Собачьего сердца» Полиграфом Шариковым. «Ты, Алексей Полиграфович, становишься прямо достойным продолжателем, — сказал он. — [Ты] не просто демагог, но и художественный врун».

Навальный в долгу не остался и в очередном видеоответе назвал бизнесмена «жуликом, но далеко не самым важным». За все это ему еще придется ответить в суде. Перепалки с российскими парламентариями бывают не менее яркие, однако, как правило, обходятся без суда.

Бомж из Марьино

Откровенных оскорблений в адрес оппонентов политики обычно стараются все-таки избегать. А чтобы наиболее полно выразить свои чувства, прибегают к выразительным сравнениям. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который считает «русофобскую навальновщину» и «озлобленную либеральщину» угрозой для всей России, назвал оппозиционера «молодым Ельциным, только трезвым». Так он высказывался и тогда, когда Навальный баллотировался на пост столичного мэра. Основатель политической партии «Яблоко», почетный вице-президент Либерального интернационала Григорий Явлинский, хоть и желал удачи молодому оппозиционеру, шпильку тоже вставил, назвав его поп-звездой.

Бессменный глава либерал-демократов Владимир Жириновский привык не стесняться в выражениях. По его мнению, Алексей Навальный — это «безработный, неизвестный бомж из Марьино», из-за которого над москвичами смеются на Западе. Придумал он и оскорбительную анатомическую рифму к его имени. Впрочем, лидерам парламентских партий к подобной риторике не привыкать.

Обозвал и пожалел

Геннадий Зюганов «оголтелую жириновщину» тоже выделял в числе самых опасных для россиян. После мартовского инцидента на пленарном заседании Госдумы, когда Владимир Жириновский пообещал въехать в Кремль и поставить к стенке оппонентов (как впоследствии утверждал политик, речь шла о неких лицах, допустивших нарушения на выборах), Зюганов обвинил его в «хулиганстве и уголовщине». Для Жириновского это сущие пустяки. Того же Зюганова, например, он называл верблюдом, утверждая, что слюны у него во рту больше. С животными, точнее со свиньями, он сравнивал практически всех оппонентов: Зюганов — старый злой боров, Валерия Новодворская — «тихая, упитанная свиноматка», Борис Немцов — «злой поросенок».

А вот когда единоросс Владимир Бурматов в своем Twitter назвал Зюганова «Зю», Жириновский неожиданно вступился за политического противника. «Для вас Зюганов — не "Зю", а лидер крупнейшей партии в мире и в стране. Вы никогда не добьетесь того авторитета, который имели коммунисты при советской власти!» — горячился он. В дискуссию включился депутат от КПРФ Николай Харитонов, и тут же об этом пожалел. «Сибирский валенок!» — выкрикнул в его адрес Жириновский.

В противостоянии с партией власти коммунисты и либерал-демократы могут и забывать о разногласиях. Пока председатель ЛДПР с трибуны нижней палаты парламента обвиняет «Единую Россию» в жадности до мандатов («Чингисхан оставлял больше, Гитлер оставлял больше, чем вы, "Единая Россия"!»), коммунист Валерий Рашкин опасается быть затоптанным многочисленными единороссами.

«У меня-то с ориентацией все в порядке»

Градус взаимных оскорблений у российских политиков традиционно повышается в предвыборный период. Во время президентской кампании 2012 года не остался в стороне даже глава «Справедливой России» Сергей Миронов, обычно демонстрирующий сдержанность и призывающий оппонентов к сотрудничеству. В ходе телевизионных дебатов бизнесмен Михаил Прохоров раскритиковал его за попытки опереться на более популярных политиков. «Сергей Михайлович, вы не обижайтесь, (…) но вы для меня такой профессиональный политический кукушонок, — сказал Прохоров. — Вы такая вечная невеста на выданье. Вы все время любите сильных мужчин, все время разных». Лидер справороссов не растерялся: «Видит бог, не я эту тему затронул. Сначала я скажу одну простую вещь: в отличие от, у меня с ориентацией все в порядке».

Скандалят политики и на кампаниях меньшего масштаба. Бывший и единственный вице-президент России, экс-губернатор Курской области Александр Руцкой перед выборами в местную думу распространил заявление, в котором назвал нового руководителя региона Александра Михайлова «негодяем и пропойцей». Губернатор на критику не ответил, зато прокуратура завела на Руцкого уголовное дело за оскорбление представителя власти. Политик от сотрудничества с прокурором отказался, а вот суду пообещал предоставить доказательство своих слов. В ходе прошлогодних думских выборов, как сообщали местные СМИ, Александр Руцкой обрушился с оскорблениями на избирателя, усомнившегося в его адекватности: «Я тебе, подонок, этого никогда не прощу!» Перепалка продолжилась в нецензурных выражениях и чуть не дошла до рукоприкладства. Набрать достаточное число голосов для прохождения в нижнюю палату парламента Руцкому не удалось.

От Микки Мауса до сторонников содома

От российских политиков достается и их зарубежным коллегам. Тут тоже не раз отличился председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Политику президента Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к России он сравнил с «ласковым теленком, который двух маток сосет». Об американцах Жириновский выражался менее метафорично: например, кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон сравнивал с сумасшедшей алкоголичкой.

На фоне стремительного ухудшения российско-американских отношений к критике американского лидера Барака Обамы присоединились и в «Единой России». «Он сейчас как Микки Маус, так же популярен и раскручен, как герой этого мультика. Но ни у кого не вызывает сомнения, что слова, вложенные в уста Микки Мауса, — это не его слова, а тех, кто за него их сказал и придумал», — говорил Владимир Бурматов. А в прошлом году единоросс обходился уже без всяких мультиков: «На мой взгляд, коррупция администрации Обамы при реализации внешней и внутренней политики должна расследоваться и обсуждаться на самых серьезных площадках — от Гаагского суда до ООН».

Борец за христианские ценности депутат Виталий Милонов критиковал американского президента в привычном для себя стиле, окрестив его приспешником антихриста и сторонником содома. И даже глава американской корпорации Apple Тим Кук, совершивший каминг-аут, не смог удивить автора закона о запрете гей-пропаганды: «Одним психом в американской бизнес-администрации больше. На фоне Барака Обамы меня уже никакими Куками не напугать».

После событий на Майдане и присоединения Крыма к РФ чаще всего российские политики обмениваются оскорблениями с украинцами. Бывший крымский прокурор, депутат Госдумы Наталья Поклонская, например, советовала украинскому президенту сходить к психиатру. «Вот что ему в очередной раз привиделось — инопланетяне какие-то или звезды не так встали, что у него не получается ничего, — этого я не знаю», — рассуждала она.

Действия Киева — излюбленная тема для комментариев вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина. Главе МИД соседнего государства Павлу Климкину, заявившему о необходимости вернуть крымчанам свободу, Рогозин напомнил о событиях трехлетней давности: «Ну и тормоз! Они уже три года как свободны». Правда, и в ответ от украинского дипломата Александра Щербы ему пришел не менее язвительный комментарий: «Рогозин? Это который обещал сражаться в окопах Донбасса, но так и не нашел подходящий по размеру окоп?»

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Последнее по времени нелестное высказывание принадлежит президенту Владимиру Путину, который обычно сдержан в оценках. По данным «Коммерсанта», глава государства в беседе с актером Евгением Мироновым высказался об инициаторах обысков у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова: «Да дураки». Правда, кому так досталось от первого лица государства, пока неизвестно.

Екатерина Кориненко

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
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