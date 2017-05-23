Основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский избран почетным вице-президентом Либерального интернационала. Об этом во вторник, 23 мая, сообщается на сайте партии.

Соответствующее решение принято на юбилейном 70-м съезде организации, который прошел в Андорре, говорится в сообщении.

Отмечается, что участники съезда также утвердили новую редакцию главного программного документа организации — Либерального манифеста, в создании которого Явлинский принимал активное участие.

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В конце марта Явлинский, заявивший о планах принять участие в президентской кампании, призвал изменить избирательное законодательство. В частности, он предложил разработать новый формат «продолжительных и содержательных» телевизионных дебатов и обязать участвовать в них всех кандидатов.

Либеральный интернационал (Liberal International) основан в 1947 году. Это международная политическая организация со штаб-квартирой в Лондоне, объединяющая более 100 либеральных партий и движений из 90 стран мира. Партия «Яблоко» стала ее полноправным членом в марте 2002-го. В 2004 году Явлинский стал лауреатом учрежденной Либеральным интернационалом «Премии свободы» за выдающийся вклад в защиту прав и свобод человека.