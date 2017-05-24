МВД проверило расследование ФБК о Медведеве

МВД России проверило фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященный премьер-министру Дмитрию Медведеву, и не обнаружило в нем нарушений закона. Об этом говорится в ответе ведомства на депутатский запрос Валерия Рашкина (фракция КПРФ), опубликованном в Twitter политика.

Ранее Рашкин сообщал в своем мироблоге, что запрос был направлен председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, а копии — директору ФСБ Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке.

Расследование ФБК, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, о якобы связанных с Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах было опубликовано в сети в начале марта. Главу правительства обвинили в том, что он через людей из своего ближайшего окружения распоряжается многомиллиардными активами. В Кремле это расследование назвали «творчеством осужденного гражданина».