Силовые структуры
 

Генпрокуратура получила запрос на проверку материалов Навального о Медведеве

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Генеральная прокуратура России получила депутатский запрос на проверку информации в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором премьер-министр Дмитрий Медведев обвиняется в скрытом владении недвижимостью стоимостью в миллиарды рублей. Об этом Rambler News Service сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Обращение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина поступило в ведомство недавно, подтвердил Буксман. «Рассмотреть [его] мы обязаны», — добавил он.

В Twitter Рашкин сообщал, что направлял запрос председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Копии были отправлены директору ФСБ Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке. Документ датирован 17 марта.

Расследование ФБК, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, о якобы связанных с Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах было опубликовано в сети в начале марта. По версии авторов материала, глава правительства через людей из своего ближайшего круга общения распоряжается многомиллиардными активами, включающими усадьбу в Курской области, виноградники в Краснодарском крае и Тоскане, яхты. В Кремле это расследование назвали «творчеством осужденного гражданина».

Навальный, как уточняется на его сайте, имеет две судимости — по делу «Ив Роше» и делу о клевете в адрес Алексея Лисовенко, главы московского муниципального округа Бабушкинский.

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