Россияне «намемасили» на четыре iPhone от Алишера Усманова

Бизнесмен Алишер Усманов, пообещавший раздавать iPhone 7Plus и футболки за удачные мемы и стикеры со своим участием, объявил первых победителей конкурса. Об этом миллиардер сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, на конкурс мемов прислали более 10 тысяч работ, поэтому было решено наградить iPhone трех авторов и победителя «народного голосования» во «ВКонтакте». «В ближайшее время мои помощники свяжутся с авторами», — заверил Усманов.

Среди выбранных бизнесменом картинок оказались не только мемы, связанные с интернет-противостоянием миллиардера и оппозиционера Алексея Навального, но и картинка, пародирующая YouTube-ролики Усманова. «Кунг-тьфу панда 2», — гласит надпись на фотожабе.

«Спасибо за то, что проявили свой талант и подарили хорошее настроение. Состязание продолжается», — подытожил Усманов. При этом он по неизвестной причине умолчал о футболках с автографом для победителей.

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В конце мая на странице Усманова во «ВКонтакте» появился пост с благодарностью людям, которые создают стикеры и мемы по мотивам его видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному. Бизнесмен объявил, что готов подарить самым талантливым пользователям соцсетей iPhone 7Plus и майку с мемом-победителем и своим автографом.