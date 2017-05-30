Россияне начали массово «мемасить» на iPhone от Усманова

В сети обратили внимание на заявление бизнесмена Алишера Усманова, который пообещал раздавать iPhone 7Plus и футболки за удачные мемы и стикеры с его участием. Пользователи Twitter и «ВКонтакте» принялись массово обсуждать предложение миллиардера.

«Алишер Усманов объявил конкурс на лучший мем про него. Ну что, намемасим на айфон?» — поинтересовались они друг у друга и начали публиковать шутки в надежде выиграть.

Предложение Усманова привлекло также и успешных YouTube-блогеров, которые похвалили бизнесмена за правильный подход к аудитории. «Алишер прям постигает азы видеоблогерства в полный рост», — отметил популярный обзорщик техники Wylsacom.

В понедельник, 29 мая, на странице Усманова во «ВКонтакте» появился пост с благодарностью людям, которые создают стикеры и мемы по мотивам его видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному. Он объявил, что готов подарить самым талантливым юзерам iPhone 7Plus и майку с мемом и автографом бизнесмена.