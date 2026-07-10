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19:00, 10 июля 2026Авто

Глобальные поставки погрузившегося в кризис автогиганта заметно упали

Мировые поставки машин Volkswagen упали на 8,6 процента в апреле-июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lars Penning / picture alliance via Getty Images

По итогам второго квартала 2026 года суммарные объемы поставок автомобилей немецкого концерна Volkswagen (VW) сократились на 8,6 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. Еще об одной проблеме погрузившегося в кризис автогиганта сообщает Reuters со ссылкой на отчетность компании.

За отчетный период глобальные поставки VW составили в общей сложности 2,077 миллиона машин. Падение оказалось самым стремительным за последние четыре года.

На динамику во многом повлияло резкое сокращение отгрузок на китайский рынок, который считается одним из ключевых экспортных направлений не только для Volkswagen, но и в целом для немецкого автопрома. В апреле-июне поставки автомобилей VW в КНР просели сразу на 36,6 процента год к году.

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Прирост экспорта в другие регионы (в Северную Америку, а также в Западную, Центральную и Восточную Европу) в итоге не смог компенсировать столь стремительного спада в Китае. В руководстве VW ожидают улучшения ситуации во второй половине года, когда на рынок КНР выйдут более 20 новых моделей электрокаров, разработанных специально для китайских покупателей.

Однако на фоне острой ценовой конкуренции с местными производителями отраслевые эксперты в целом скептично смотрят на перспективы продаж концерна в азиатской стране. В свое время совет директоров автогиганта дважды просчитался с электромобильной революцией (VW запоздал с выпуском востребованных электрокаров и недооценил потенциал заряжаемых гибридов). С учетом проблем с продажами руководство автогиганта приготовилось к новой масштабной оптимизации расходов. Выйти из кризиса компания планирует в том числе за счет закрытия четырех заводов в Германии и сокращения до 100 тысяч сотрудников в ближайшие несколько лет.

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