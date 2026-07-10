Россиянам назвали лучшие варианты кроссоверов с пробегом до 1,5 миллиона рублей

Эксперт Зиновьев назвал шесть китайских кроссоверов с пробегом, которые не разорят россиян

Проанализировав вторичный рынок китайских кроссоверов, автоэксперт Сергей Зиновьев отобрал шесть моделей, сопоставимых по габаритам с Toyota RAV4, в возрасте от четырех до шести лет, с пробегом не более ста тысяч километров. Одним из основных условий был бюджет до полутора миллионов рублей, пишет журнал «За рулем».

Модель Changan CS75 оснащается турбированным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 150 лошадиных сил. Мотор имеет чугунный блок и распределенный впрыск топлива. С ним в паре работает японская гидромеханическая коробка передач Aisin. Ресурс этой связки превышает 250 тысяч километров. К слабым местам модели относят ремень ГРМ и систему охлаждения. Кузов снизу ржавеет быстро, зато подвеска у аккуратного водителя проходит более ста тысяч километров. Эксперт назвал машину «нормальной и с хорошим "автоматом"».

У Chery Tiggo 8 привод только на передние колеса. Базовый полуторалитровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил довольно вынослив, но его надежность перечеркивает роботизированная коробка Getrag с двумя сухими сцеплениями с репутацией «нервной и ломкой». Альтернатива — двухлитровый двигатель (170 сил) с вариатором, который часто выходил из строя по гарантии. Кузов местами цветет после двух-трех зим, а медиасистема регулярно дает сбои.

Dongfeng 580 редко встречается на вторичном рынке. Версия с полуторалитровым турбомотором и вариатором Punch считается рискованной. Безопасным выбором будет атмосферный двигатель 1.8 (132 лошадиных сил) в сочетании с механической коробкой передач. Этот мотор скопирован с агрегата Toyota. Нюанс — он может начать расходовать масло после ста тысяч километров пробега, зато ремонт механики значительно дешевле восстановления вариатора. Зиновьев рекомендовал к покупке именно «механическую» версию.

FAW Besturn X80 построен на платформе Mazda 6. Здесь стоит атмосферный двухлитровый мотор (142 лошадиных сил) с цепным приводом. Пару ему составляет либо шестиступенчатая «механика», либо гидроавтомат Aisin. Главные минусы модели — капризная электрика и неудобный, скрипучий салон. Эксперт считает, что это вполне достойный вариант по очень привлекательной цене (от 1,2 миллиона).

Geely Tugella технически близка к Volvo. Двухлитровый турбомотор (238 «лошадей») сложен и дорог в обслуживании, зато классический автомат Aisin работает без нареканий до 300 тысяч километров. К ста тысячам километров может выйти из строя муфта подключения полного привода. Модель почти не страдает коррозией и мелкими дефектами, но тормозные диски часто изнашиваются уже при пробеге в 50 тысяч километров. Если бюджет позволяет дорогое обслуживание, то этот добротный, по словам Зиновьева, автомобиль стоит брать.

Самой массовой моделью в подборке стал Haval F7. И полуторалитровый, и двухлитровый турбомоторы сочетаются только с семиступенчатым «роботом» с мокрыми сцеплениями, склонным к рывкам. Двигатели страдают от нагара из-за прямого впрыска, а цепь ГРМ может потребовать замены в непредсказуемый момент. Ранняя коррозия пятой двери и частые сбои электроники усугубляют картину. По словам автоэксперта, кроссовер «неплох, но смущает объем потенциальных хлопот».

Ранее стало известно, что немецкий концерн Volkswagen был вынужден принять непростое решение. Он готовит масштабное сокращение модельного ряда и объемов выпуска.