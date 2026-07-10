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Из жизни
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19:01, 10 июля 2026Из жизни

Главный проект принца Гарри оказался под угрозой отмены

Созданные принцем Гарри игры для ветеранов боевых действий оказались под угрозой отмены
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Международные спортивные игры для получивших ранения ветеранов боевых действий Invictus Games («Игры непобедимых»), которые создал британский принц Гарри, оказались под угрозой отмены. Об этом пишет Daily Express.

Приводящиеся с 2014 года соревнования, которые считаются главным благотворительным проектом младшего сына короля Карла III, могут не состоятся в 2027 году из-за финансовых трудностей. Ведущий подкаста Daily Expresso Джей Джей Анисиоби заявил, что, по данным инсайдера, правительство Великобритании согласилось выделить на проведение игр 26 миллионов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда рублей), но только в том случае, если принцу Гарри удастся собрать свою часть средств.

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При этом, судя по всему, Invictus Games стали терять крупных спонсоров. В частности, компания Boeing уже отказалась от спонсирования проекта младшего сына короля. В данный момент принц Гарри находится в Великобритании и пытается найти средства на игры, но, по словам Анисиоби, пока не преуспел.

«Организаторы запустили спонсорскую программу и предлагают бизнесу оставлять заявки. Раньше среди них были Jaguar и Boeing, а теперь Invictus пошел по бирмингемским компаниям и просит у них денег», — сказал он.

Соведущий Анисиоби, Марк Долан, назвал ситуацию полной катастрофой, так как, по его мнению, Invictus Games — это последнее, что осталось у Гарри.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и другие знаменитости, включая Элтона Джона и Элизабет Херли, проиграли судебный процесс против издателя газеты Daily Mail. Теперь они могут лишиться 50 миллионов фунтов (более пяти миллиардов рублей).

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