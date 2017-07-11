Источник опроверг просьбу ФСИН отправить Навального в колонию

Информация о просьбе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

Ранее пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев сообщил, что заявление об отмене условного осуждения поступило и зарегистрировано, но к рассмотрению пока не принято. Какого из дел оно касалось, не уточняется.

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Навальный имеет условные сроки по двум делам — «Ив Роше» и «Кировлеса». Оба истекают летом 2018 года. По закону условный срок может быть заменен реальным в случае нарушения осужденным порядка контроля или совершения двух и более нарушений общественного порядка.

В 2017 году Навальный дважды подвергался к административной ответственности: в марте — за неповиновение полицейским, в июне — за организацию несогласованной акции на Тверской улице.