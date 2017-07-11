Суд вернул заявление ФСИН о реальном сроке для Навального

Симоновский суд Москвы возвратил заявление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный. Документ был неправильно оформлен, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Виктор Васильев.
«Заявление возвращено в связи с тем, что не подписано», — пояснил он.
При этом ранее 11 июля источник в правоохранительных органах заявлял РИА Новости, что ФСИН не просила заменить условный срок Навальному на реальный. Официального комментария ведомства по этому поводу пока не было.
Первоначально информацию о том, что федеральная служба попросила отправить Навального в колонию, распространили в пресс-службе Симоновского суда. Там сообщили, что суд зарегистрировал представление от замначальника филиала номер 15 уголовно-исполнительной инспекции столичного УФСИН об отмене условного наказания оппозиционера, но пока не принял какое-либо решение. Заявление касалось дела «Ив Роше», уточняли РИА Новости в суде.
Навальный имеет непогашенные судимости по делам «Ив Роше» и «Кировлеса». Оба назначенных ему условных срока должны истечь летом 2018 года. Условное наказание может быть заменено на реальное в случае уклонения осужденного от контроля или совершения им в течение года двух и более нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к административной ответственности. В 2017-м Навальный дважды находился под административным арестом — за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и за организацию не согласованной с властями акции на Тверской улице 12 июня.