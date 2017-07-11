Суд вернул заявление ФСИН о реальном сроке для Навального

Симоновский суд Москвы возвратил заявление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный. Документ был неправильно оформлен, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

«Заявление возвращено в связи с тем, что не подписано», — пояснил он.

При этом ранее 11 июля источник в правоохранительных органах заявлял РИА Новости, что ФСИН не просила заменить условный срок Навальному на реальный. Официального комментария ведомства по этому поводу пока не было.

Материалы по теме Условно свободен Алексею Навальному не заменили условное тюремное наказание реальным

Первоначально информацию о том, что федеральная служба попросила отправить Навального в колонию, распространили в пресс-службе Симоновского суда. Там сообщили, что суд зарегистрировал представление от замначальника филиала номер 15 уголовно-исполнительной инспекции столичного УФСИН об отмене условного наказания оппозиционера, но пока не принял какое-либо решение. Заявление касалось дела «Ив Роше», уточняли РИА Новости в суде.

Навальный имеет непогашенные судимости по делам «Ив Роше» и «Кировлеса». Оба назначенных ему условных срока должны истечь летом 2018 года. Условное наказание может быть заменено на реальное в случае уклонения осужденного от контроля или совершения им в течение года двух и более нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к административной ответственности. В 2017-м Навальный дважды находился под административным арестом — за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и за организацию не согласованной с властями акции на Тверской улице 12 июня.