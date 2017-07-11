ФСИН опровергла сообщения о просьбе отправить Навального в колонию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не обращалась в суд с представлением об отмене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает во вторник, 11 июля, ТАСС.

Соответствующий документ, якобы поданный ФСИН в Симоновский суд Москвы, был неправильно оформлен, сообщал ранее пресс-секретарь инстанции Виктор Васильев. «Заявление возвращено в связи с тем, что не подписано», — заявил он.

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Первоначально информацию о том, что федеральная служба попросила отправить Навального в колонию, распространили в пресс-службе Симоновского суда. Там сообщили, что суд зарегистрировал представление от замначальника филиала номер 15 уголовно-исполнительной инспекции столичного УФСИН об отмене условного наказания оппозиционера, но пока не принял какое-либо решение. Заявление касалось дела «Ив Роше», уточняли РИА Новости в суде.

Навальный имеет непогашенные судимости по делам «Ив Роше» и «Кировлеса». Оба назначенных ему условных срока должны истечь летом 2018 года. Условное наказание может быть заменено на реальное в случае уклонения осужденного от контроля или совершения им в течение года двух и более нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к административной ответственности. В 2017-м Навальный дважды находился под административным арестом — за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и за организацию не согласованной с властями акции на Тверской улице 12 июня.