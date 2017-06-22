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Стримы, злоба, Telegram

Как сторонники Навального атакуют интернет и транслируют протесты оппозиции

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во вторник, 20 июня, активисты Александр Брусенцев, Александр Литреев и Владислав Здольников пожаловались в Следственный комитет на Роскомнадзор, обвинив ведомство в халатности. До этого Роскомнадзор просил МВД проверить причастность Литреева и Здольникова к блокировке десятков российских сайтов. При этом Здольников не только консультирует Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, но и не первый год участвует в освещении митингов оппозиции. «Лента.ру» выяснила, как активист транслирует протесты в сети и за что не любит Роскомнадзор.

Война через реестр

В начале июня по сети стремительно распространялись слухи о сбоях в работе мессенджера Telegram, соцсетей «Одноклассники» и Facebook, сайта Первого канала, Mail.Ru и сервиса знакомств Badoo. Вскоре выяснилось, что их IP-адреса внесли в DNS заблокированного Роскомнадзором домена dymoff.space, который до этого выкупил неизвестный. Многие провайдеры блокируют сайты из черного списка Роскомнадзора по привязанному к домену IP-адресу, так что они автоматически ограничили доступ к вышеупомянутым ресурсам.

Через пару дней от блокировок пострадал онлайн-кинотеатр IVI, провайдер Selectel и даже принадлежащая Роскомнадзору система мониторинга запрещенной информации «Ревизор». В ответ ведомство на всякий случай разослало провайдерам так называемый «белый список» доменов, доступ к которым ограничивать нельзя.

Обычные пользователи сети, скорее всего, никогда и не узнали бы о проблеме, но в начале июня Telegram-каналы «Сайберсекьюрити и Ко» (8,6 тысяч подписчиков) и «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» (15 тысяч подписчиков) сделали все, чтобы об этом написали в СМИ. Эти каналы ведут предприниматель Александр Литреев, разработавший приложение «Красная кнопка» для помощи задержанным на митингах, и IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владислав Здольников.

В 2014 году Здольников уже конфликтовал с Роскомнадзором после ограничения доступа к блогу Навального. Тогда он вместе с еще одним активистом Русланом Левиевым запустил сайт navalny.us, перенаправлявшей пользователей на зеркала с копией блога. Ведомство блокировало и их, так что Здольников предложил Левиеву включать в DNS зеркал IP-адреса сторонних сайтов — например, канала LifeNews, чтобы те попадали под блокировки провайдеров.

В книге «Битва за Рунет» Андрея Солдатова отмечается, что для Левиева и Здольникова акция с блогом Навального стала своеобразной местью Роскомнадзору: Левиев с 2012 года якобы ходил туда на совещания как представитель оппозиционера и безуспешно пытался объяснить замглавы ведомства Максиму Ксензову, что ограничения в сети бесполезны.

Правда, сам Ксензов рассказал «Ленте.ру», что Левиев был лишь на одном совещании и не проронил там ни слова, зато потом подробно пересказывал всем содержание мероприятия. «Конечно, там не было никаких секретов, но остальные участники уважали друг друга и понимали, что многие вещи не стоит выносить в публичную плоскость, а он [Левиев] это сделал, — отметил бывший замглавы ведомства. — Я со многими ругался: с руководителем "Роскомсвободы" Козлюком, основателем Lurkmore Хомаком, куратором российской "Википедии" Козловским, но в итоге мы все же продолжили общение. Лишь с Левиевым нельзя было вести нормальный диалог».

Видимо, в этот раз Здольников решил действовать по схожему сценарию. По версии Роскомнадзора, они с Литреевым выкупили неактивные домены из черного списка и внесли туда IP-адреса популярных сайтов. В сервисе WHOIS не отображаются владельцы причастных к блокировкам доменов, но в ведомстве считают, что некоторые из них приобрел Литреев. Он этого не отрицает, но утверждает, что хотел лишь «проанализировать уязвимость [системы блокировок Роскомнадзора] на собственных ресурсах».

Однако в сети уже отметили странное совпадение: активное обсуждение блокировок в канале Здольникова началось всего через три дня после того, как он запустил свой VPN-сервис TgVPN, работающий через бота в Telegram. Иными словами, вся история с блокировками изначально могла быть пиар-акцией VPN-сервиса, которая просто зашла слишком далеко.

Роскомнадзор попросил МВД проверить причастность активистов к истории с блокировками, и Здольников в тот же день выехал на Украину. Волновавшимся за него журналистам он объяснил, что хотел привлечь внимание общественности к серьезной уязвимости в системе Роскомнадзора.

Но глава ведомства Александр Жаров выразил уверенность, что масштабы проблемы сильно преувеличены: блокировки по IP-адресу осуществляют лишь не имеющие систем анализа трафика мелкие операторы, которые к тому же еще и не всегда исполняют рекомендации ведомства.

В итоге Здольников вернулся в Россию и уже 18 июня пришел в эфир «Эха Москвы», где попытался объяснить, что заблокировать сайты через реестр мог любой, но власти предпочитают обвинять их. В итоге он признал, что исправить проблему очень сложно, и у него, в отличие от предлагающего усовершенствовать законодательство Жарова, готового решения нет.

Зато теперь у него есть шанс получить реальный срок, ведь, как заметил основатель компании ChronoPay Павел Врублевский, распространение информации о незаконной блокировке ресурсов потенциально подпадает под сразу три статьи российского уголовного кодекса.

Стриминг как призвание

Здольников — видная фигура в оппозиционной IT-тусовке. Он давно сотрудничает с ФБК и не раз участвовал в различных проектах команды Навального — в частности, готовил прямую трансляцию митингов 12 июня и заново запускал ее на резервной студии.

Стрим собрал более двух миллионов просмотров и прошел куда спокойнее, чем 26 марта. Тогда полицейские и сотрудники ФСБ несколько часов пытались попасть в офис ФБК, а затем изъяли технику, составили на всех присутствовавших протоколы и увезли в отдел.

Позже большинство участников получили от 7 до 10 суток ареста. В спецприемниках оказались и организаторы прямой трансляции на канале «Навальный LIVE», за которой следили более 150 тысяч зрителей. Всего она собрала 4,7 миллиона просмотров.

По словам сотрудника ФБК Георгия Албурова, над стримом работали не только сотрудники ФБК во главе с продюсером «Навальный LIVE» Оксаной Баулиной, но и ребята из компании Newcaster.TV, в ходе обыска лишившиеся техники на миллионы рублей. Сама Баулина в интервью «Афише» о них не упомянула, но те, похоже, не слишком на это обиделись: уже 27 марта в спецприемнике ее навестил Руслан Левиев, который не только троллил Роскомнадзор вместе со Здольниковым, но и организовал с ним совместный бизнес на трансляции митингов оппозиции.

Три товарища

Переехавший в Москву в 2009 году Левиев первое время разрабатывал сайты, хвалил «эффективную команду» Путина и Медведева и увлекался подвешиваниями за колени и кожу спины, а не политикой.

Однако в 2011 году он съездил на «Антиселигер», а 5 декабря пошел на митинг на Чистых прудах, где был задержан и провел двое суток в ОВД «Якиманка».

После этого Руслан разочаровался в действующей власти и начал активно участвовать в акциях протеста. Там он встретил будущего друга и совладельца Newcaster — корреспондента газеты «Мой район» Владимира Видилина, стримившего митинги под ником Вова Москва.

А в начале 2012 года судьба свела его с Алексеем Навальным. Левиев взялся сделать для него сайт «РосВыборы», а затем поучаствовал в проекте «Добрая Машина Пропаганды». Во время отражения DDoS-атаки на ДМП он познакомился с консультировавшим оппозиционеров Здольниковым.

Они быстро сдружились и потихоньку осваивали прямые трансляции. Левиев в августе 2013 года стримил митинг Навального в Сокольниках, а Здольников — октябрьские погромы в Бирюлево. Вскоре Руслан предложил ему объединиться с более опытным стримером Видилиным, и через полгода троица зарегистрировала компанию Newcaster.TV. Видилин стал гендиректором и режиссером трансляций, Левиев взял на себя поиск клиентов, а Здольников отвечал за техническую часть.

Newcaster неизменно транслировал в сети акции сторонников Навального: от митинга за отмену «пакета Яровой» до судебных заседаний по делу «Кировлеса».

Протестная трансляция

О том, как работает Newcaster, Левиев охотно рассказывал у себя в ЖЖ, когда в октябре 2014 года собирал деньги на стрим третьего по счету «Датчинга» — акции против коррупции в коттеджном поселке Акулинино.

С тех пор менялись лишь масштабы протестов и технические детали, общий сценарий оставался неизменным. Троица предпочитает работать с проверенными людьми из числа личных знакомых или волонтеров ФБК. Например, «датчинг» снимали уже работавший с командой Навального парапланерист Black Carlsson, активисты Анатолий Капустин и Денис Зыбин, а также приятель Левиева стример Роман Pomych Переверзев.

Судя по фотографиям очевидцев, в Москве на митинге 12 июня работал волонтер ФБК Дмитрий Масальский, причем окружающим он представлялся как журналист телеканала «Дождь». Он же был в офисе ФБК во время трансляции 26 марта. Секретарь в офисе «Дождя» рассказала «Ленте.ру», что Масальский не числится в штате телеканала.

По словам Левиева, от стримеров-волонтеров не требуется ничего, кроме iPhone или Android-смартфона. Остальное докупается за счет пожертвований и остается в собственности «Ньюкастера». В 2014 году Зыбин и Капустин получили LTE-модемы Yota, Wi-Fi-роутеры со встроенной батареей на 10 тысяч миллиампер, внешние аккумуляторы еще на 16 тысяч миллиампер и штативы для съемки.

Левиев объяснял, что качество трансляции волонтеров зависит от скорости интернета: как только она падает, видео зависает, а звук сбивается. Дело в том, что на смартфонах нельзя использовать адаптивный битрейт, то есть снижать качество картинки в зависимости от уровня сигнала.

Профессиональные стримеры оперируют другой техникой. Переверзев в 2014 году выходил в сеть через шесть LTE-модемов, а к его камере было подключено устройство со встроенным видеокодером и функцией адаптивного битрейта — качество картинки автоматически подстраивалось под скорость интернета, и трансляция не зависала. Левиев утверждает, что такое оборудование стоит 280-300 тысяч рублей. Скорее всего, речь идет о видеокодере Teradek Bond Pro. На сайте производителя указана его цена — 4490 долларов, то есть 255 тысяч рублей. Судя по снимкам, похожее устройство 12 июня использовал Масальский.

Работу стримеров координируют из студии в офисе ФБК. Во время «Датчинга» режиссером трансляции был Видилин, управлявший всеми потоками данных с принадлежащего друзьям компании Mac Pro. Он отсматривал стримы на стоявшем рядом ноутбуке и пускал их в эфир, параллельно накладывая титры, а также координировал действия волонтеров через интернет-рацию Zello, пока сидевшая рядом активистка искала новости, фото и видео в соцсетях.

К компьютеру Видилина был подключен внешний монитор, на котором ведущие наблюдали за черновой версией стрима. На него же шло изображение с камеры в студии и звук от микрофонов ведущих, а также общий план студии с установленной чуть позади веб-камеры. Бесперебойное подключение к сети обеспечивали сразу три Wi-Fi-роутера: один раздавал интернет, два других были припасены на случай форс-мажора. Компьютер Видилина подключили напрямую к проводному интернету.

При этом в 2014 году «Ньюкастер» потратил на организацию трансляции всего 11 тысяч рублей, и она собрала более 40 тысяч просмотров.

Стримы митингов 26 марта и 12 июня наверняка обошлись куда дороже, ведь ФБК пришлось найти волонтеров в десятках городов России и взять в аренду то самое оборудование за несколько миллионов рублей, о котором рассказывал Албуров. Это подтверждает и Здольников: после обысков 26 марта он пожаловался, что Newcaster лишился техники на пять миллионов рублей, из которых два миллиона — собственность Newcaster. Где микропредприятие с годовой прибылью в 130 тысяч рублей взяло деньги на такое оборудование — Здольников не уточнил.

Дмитрий Троезубов

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