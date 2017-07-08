Сокращение числа участников акций Навального объяснили разочарованием граждан

Все больше людей разочаровываются в инструментах, которые использует оппозиционер Алексей Навальный для самопродвижения. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политтехнолог Алексей Ситников в субботу, 8 июля, комментируя прошедшие в ряде городов акции «Агитационный субботник».

«Большинству людей эти формы кажутся неконструктивными, способом остаться на виду, — сказал специалист. — Многие люди увидели в этом кампанейщину, а не реальные действия».

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По мнению Ситникова, изначально активность оппозиционера, в том числе митинги протеста против коррупции, вызвала интерес у ряда граждан по вполне объяснимым причинам: «Когда появляются какие-то яркие личности, которые предлагаю новые модели [развития экономики, социального уклада] или хотя бы как-то шевелятся, естественно, мы проявляем к ним интерес и испытываем какую-то надежду на то, что они хотя бы расшатают власть, чтобы она начала действовать».

Он также отметил, что отношение к Навальному могли изменить уголовные дела в отношении него, невиновность по которым оппозиционера не доказана.

В Москве и еще ряде российских городов сторонники Алексея Навального провели «Агитационные субботники» в рамках президентской кампании оппозиционера. Как сообщил «Интерфаксу» координатор его столичного штаба Николай Ляскин, столичная акция собрала свыше тысячи участников, из них более 50 были задержаны. В то же время в полиции сообщают о 70 задержанных за нарушения проведения публичных мероприятий.

Несанкционированная акция протеста против коррупции в Москве 12 июня собрала, по официальным данным, не более пяти тысяч человек, аналогичный митинг в марте — около восьми.

О своем намерении участвовать в выборах главы государства он заявил в конце прошлого года. Несмотря на то, что Центризбирком указал ему на невозможность участия в выборах, Навальный от президентских амбиций не отказался.