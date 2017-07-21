Стрелков оценил дебаты с Навальным

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), лидер движения «Новороссия» Игорь Стрелков уверен, что в ходе дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным сразу смог занять доминирующую позицию. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте» в пятницу, 21 июля.

«Пишу как опер: мне многое не удалось в формате дебатов, но "борьбы за доминирование" не было как таковой — я ее выиграл сразу, без малейших усилий. Навальный практически без сопротивления уступил», — считает Стрелков. По его мнению, оппозиционер «пасует» из-за отсутствия «идейного стержня»