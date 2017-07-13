Полиция приостановила расследование дела о нападении с зеленкой на Навального

Московская полиция приостановила расследование дела о нападении на оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в ответе столичной прокуратуры на жалобу адвоката Вадима Кобзева, сообщил политик в своем блоге.

Такое решение принято в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению к следствию в качестве обвиняемого, не установлено.

Кроме того, в документе говорится, что оснований для передачи дела в Следственный комитет нет.

Нападение на Навального было совершено 27 апреля около московского бизнес-центра «Омега-Плаза», где находится офис основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией. Неизвестный облил политика зеленкой, в результате чего тот получил химический ожог правого глаза. Для лечения пострадавший выезжал за рубеж.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Так, замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал преступлением метание в политиков зеленки, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал жестче наказывать за подобные действия.