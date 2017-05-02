Жириновский призвал жестче наказывать за поливание политиков зеленкой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ужесточить наказание за обливание политических деятелей зеленкой. Его слова приводятся на сайте партии во вторник, 2 мая.

«Вот человеку брызнули химией в лицо. Это проблемы со зрением, ожоги, и вообще хулиганство. Для публичных людей такие акции несут отрицательное значение, и наказываться должны строже», — сказал он.

Жириновский признался, что в школьные годы сам иногда бросался чернильницами, «но это было баловство». «Я хочу предложить следующее: если политик собирается на публичное мероприятие, пускай сообщит в местный полицейский участок, что ему нужна защита независимо от его политических взглядов. (…) Следить за этим должна прокуратура, чтобы каждый гражданин России был под защитой», — пояснил он.

Ранее во вторник замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что такие действия, как поджоги балконов политиков и метание в них зеленки — не средство политической борьбы, а преступления. По его словам, расследование каждого такого инцидента должно быть проведено со всей тщательностью.

27 апреля неизвестный плеснул в лицо оппозиционера Алексея Навального зеленкой. Инцидент произошел на выходе из московского бизнес-центра «Омега-Плаза», где расположен офис Фонда борьбы с коррупцией. Политик получил химический ожог глаза. 20 марта оппозиционера забросали шариками с зеленкой в Барнауле.

В конце февраля неизвестный облил зеленкой лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова.

Как правило, подобные действия квалифицируется следствием по статье административного кодекса «мелкое хулиганство». Нарушителю грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.