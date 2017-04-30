Полиция нашла всех участников нападения на Варламова

В полицию Ставрополья доставили всех пятерых подозреваемых в нападениях на блогера Илью Варламова в краевой столице. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по региону.

«Все граждане, причастные к нападению на блогера Илью Варламова, установлены», — отметили в главке.

Как уточняет kp.ru, один из них накануне сдался добровольно, чтобы найти и задержать остальных, понадобилось чуть больше двух суток.

Сам блогер сообщил, что на него напали 20 человек.

Нападения на Варламова совершены 26 апреля в Ставрополе. Первое — около аэропорта: несколько человек облили блогера зеленкой и кинули в него торт. Позже в тот же день в микрорайоне Перспективный в Варламова вновь плеснули зеленкой.

Илья Варламов — журналист, архитектор, фотограф, основатель фонда «Городские проекты». Также известен как автор блога в «Живом журнале». Он прилетел в Ставрополь, чтобы написать о самом благоустроенном городе России.