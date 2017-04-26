В блогера Варламова кинули тортом и плеснули зеленкой в Ставрополе

Видео: Stavropol Trend / YouTube

На блогера Илью Варламова напали в аэропорту Ставрополя. Его пару раз ударили и облили зеленкой на глазах у полиции. Об этом он сообщил в Twitter. Нападение снимали очевидцы. Они опубликовали видео на YouTube.

В разговоре с «Медиазоной» блогер уточнил, что у выхода из аэропорта его встретили около 10 молодых людей. Сначала они бросили в него торт, а затем облили зеленкой и йодом. «Началась заваруха — мне попали в глаза, я ничего не видел», — пояснил пострадавший.

По его словам, нападавшие кричали: «Вали в свою Америку». В полиции ему заявили, что в городе объявлен план «Перехват».