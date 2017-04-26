Блогера Варламова второй раз за день облили зеленкой

Блогер Илья Варламов во второй раз за день подвергся нападению во время поездки в Ставрополь. Об этом говорится в публикации на его сайте.

В него снова плеснули зеленкой, а также, судя по его словам, за ним продолжается преследование.

«Нас преследуют, таранят машину, уже напали такого бандитского вида люди», — рассказал Варламов.

Повторное нападение произошло в микрорайоне Перспективный. Пострадавший собирался поснимать окружение с квадрокоптера, но заметил, что кто-то установил за ним слежку. К команде Варламова подходили «взрослые мужчины бандитского вида», а затем подбежали «гопники с мукой и зеленкой».

Как сообщает kp.ru, в краевом главном управлении МВД инициирована проверка случившегося.

Ранее в среду, 26 апреля, на Илью Варламова напали в аэропорту Ставрополя. Его пару раз ударили и плеснули зеленкой на глазах у полиции. По словам блогера, около 10 молодых людей сначала бросили в него торт, а затем облили зеленкой и йодом.