По факту нападения с зеленкой на Навального возбудили уголовное дело

Столичная полиция возбудила уголовное дело о побоях, потерпевшим по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный. Об этом в четверг, 4 мая, официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина сообщила РИА Новости.
Дело, по словам Россохиной, находится в столичной полиции, его ведет управление организации дознания. Прокуратура Москвы согласилась с законностью его возбуждения.
По словам Россохиной, прокуратура Москвы осуществляет надзор за расследованием.
29 апреля стало известно, что столичная полиция приступила к доследственной проверке по факту нападения на Алексея Навального, который получил химический ожог глаз после того, как неизвестный облил его зеленкой.
Инцидент произошел в четверг, 27 апреля, на выходе из московского бизнес-центра «Омега-Плаза», где расположен офис Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Навальным. Нападавшему удалось скрыться.
Вечером того же дня оппозиционера отпустили из больницы, однако в связи с состоянием здоровья ему пришлось отказаться от поездки в Астрахань на открытие своего предвыборного штаба.