Избитый волонтер штаба Навального пожаловался на травлю со стороны соратников

Волонтер московского штаба Алексея Навального Александр Туровский, жаловавшийся на отсутствие помощи от оппозиционера после своего задержания, заявил об угрозах со стороны других активистов. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook в четверг, 20 июля.

«Начиная от оскорблений по телефону и в интернете, заканчивая откровенными угрозами меня покалечить», — написал активист. По его словам, «травлю» организовал сам Навальный, который при этом «на виду пишет о готовности встретить меня чуть ли не с распростертыми объятиями».

Туровский подчеркивает, что не понимает, почему соратники проявляют к нему такое отношение. «Все это происходит в лучших традициях тоталитарного общества и не имеет ничего общего с тем, за что я борюсь», — считает он.

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Активист также рассказал, что ни Навальный, ни другие представители основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) не помогли ему, когда он был задержан во время одиночного пикета в поддержку оппозиционера. Не получил он помощи и после избиения.

На прошлой неделе Туровский написал в Facebook, что не услышал от политика ни одного слова поддержки, несмотря на «участие в его кампании буквально с риском для жизни».

6 июля активиста задержали в столичном штабе основателя ФБК. Во время задержания он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сотрудник полиции утверждал, что Туровский мешал проведению следственных мероприятий. Замоскворецкий суд Москвы назначил волонтеру штраф в 500 рублей за неповиновение законному требованию полицейского.