Избитый волонтер Навального назвал себя «расходным ресурсом политической борьбы»

Избитый волонтер московского штаба Навального Александр Туровский опубликовал пост в Facebook, в котором пожаловался на отсутствие помощи от оппозиционера.

«От Навального никакой помощи я так и не увидел. Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни», — отметил он. Туровский также подчеркнул, что такое отношение Навального не соответствует его призыву «винтиться при каждом удобном случае».

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«Мы для [Навального] — пехота, ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы», — подытожил волонтер.

Туровский был задержан 6 июля в московском штабе Алексея Навального. В процессе задержания он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В рапорте сотрудник полиции сообщил, что он применил к активисту «боевые приемы самбо» за то, что тот мешал проведению следственных действий.

Позже Замоскворецкий суд Москвы приговорил Туровского к штрафу в 500 рублей за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.