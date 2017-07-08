В Москве задержали 70 волонтеров штаба Навального

В Москве задержаны около 70 волонтеров штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

В правоохранительных органах пояснили, что задержания были произведены из-за «правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий». В отношении активистов составляются протоколы об административных правонарушениях. На их основании будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

Как отмечает «Интерфакс», в эти выходные сторонники Навального проводят в Москве и ряде других городов России так называемый «агитационный субботник». В рамках акции они распространяют информацию об оппозиционере и его политической программе.

В конце прошлого года Навальный заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. В Центризбиркоме заявляют, что оппозиционер не сможет баллотироваться из-за судимости: в феврале 2017-го Ленинский районный суд Кирова приговорил политика к пяти годам условно за организацию хищения имущества госпредприятия «Кировлес». С учетом того, что с момента вынесения приговора прошло уже три года, срок наказания истекает в 2018 году.