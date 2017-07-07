Петербургские чиновники увидели в кубах Навального угрозу для чувств верующих

В администрации Петроградского района Санкт-Петербурга выступили против установки агитационных кубов оппозиционера Алексея Навального, заявившего о намерении участвовать в выборах президента. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет «Фонтанка».

В ответе замглавы администрации Андрея Цибиногина штабу политика утверждается, что объекты могут оскорбить чувства многочисленных верующих, поскольку заявленное место пикетирования расположено неподалеку от Князь-Владимирского собора.

Чиновник также отметил, что проведение акций, в которых участвуют более 10 человек, невозможно еще и из-за риска ДТП. По его словам, помимо православного храма рядом с заявленным местом пикета находится и несколько транспортных магистралей (проспект Добролюбова, Большая Пушкарская улица и переулок Талалихина). В связи с этим водители и пешеходы могут отвлечься на агитаторов, что, в свою очередь, приведет к аварии.

С учетом данных факторов сторонникам Навального предложили собраться в более безопасном месте (каком именно, не уточняется).

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23 июня в Центризбиркоме заявили, что действия соратников Навального по организации штабов для поддержки оппозиционера выходят за рамки законодательства о выборах. Там пояснили, что в настоящее время никакие официальные избирательные кампании не проводятся, поскольку о выборах главы государства будет объявлено только в декабре 2017 года.

Ранее в том же месяце глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что у Навального нет шансов участвовать в выборах главы государства из-за судимости.

В феврале 2017-го Ленинский районный суд Кирова приговорил политика к пяти годам условно за организацию хищения имущества госпредприятия «Кировлес». Поскольку суд учел то, что три года с момента вынесения приговора уже прошло, то срок наказания Навальному истечет в августе 2018-го.

Выборы главы государства планируется провести в марте 2018 года.

