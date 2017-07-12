Соратника Навального заподозрили в создании вредоносных программ

Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику в избирательном штабе оппозиционера Алексея Навального в Красноярске. Об этом в среду, 12 июля, в Twitter сообщил руководитель штаба, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков.

«В штаб в Красноярске пришли изымать всю технику (!) по делу в отношении меня (!) по ст. 146 и 273 УК РФ», — написал он (пунктуация автора сохранена — прим. «Ленты.ру»).

Волков также опубликовал копию распоряжения о проведении обыска, поданного начальником межмуниципального управления МВД по Красноярску. В нем говорится, что имеющаяся у полиции информация «может свидетельствовать о наличии в действиях (…) Волкова Леонида признаков состава преступления» по статьям о нарушении авторских прав (146 УК РФ), а также о создании, использовании и распространении вредоносных программ (273 УК РФ).

В документе указывается, что полиция имеет право провести обыск в штабе, используемом им транспорте, а также изъять технику для проверки.

В управлении МВД по Красноярскому краю информацию пока не комментировали.

6 июля сотрудники правоохранительных органах провели обыски в московском штабе Навального. В полиции пояснили, что следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве.

