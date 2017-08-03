Главу предвыборного штаба Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей

Главу предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова в административном порядке оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию «агитационного субботника», состоявшегося 8-9 июля. Он признан виновным в повторном проведении массового мероприятия без предварительного уведомления. Об этом Волков сообщил в серии постов в своем Twitter.

Суд постановил, что Волков «с использованием агитационных материалов организовал скрытую форму публичного мероприятия», сообщает «Интерфакс».

Распространение листовок в поддержку Навального суд расценил как «скрытую форму коллективного публичного мероприятия». При этом сторонники оппозиционера не уведомили городские власти о проведении этого «агитационного субботника».

26 июля следователи в Волгограде предъявили обвинение в публичном осквернении символов воинской славы (часть 3 статьи 354.1 УК РФ) Алексею Волкову — главе местного штаба Алексея Навального. Дело было возбуждено из-за картинки, которая появилась в паблике сторонников оппозиционера. На снимке лицо и рука скульптуры покрашены при помощи фотошопа в зеленый цвет.

