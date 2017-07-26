Главу штаба Навального в Волгограде обвинили в осквернении Родины-матери

Волгоградские следователи предъявили обвинение в публичном осквернении символов воинской славы (часть 3 статьи 354.1 УК РФ) Алексею Волкову — главе местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщила «Интерфакс» руководитель отдела по Центральному району города Следственного комитета России (СКР) Алексей Олейников.

По его словам установлено, что скандальное фото в соцсетях было размещено с устройства, принадлежащего Волкову и в арендованной им квартире.

От дачи показаний обвиняемый отказался.

Уголовное дело было возбуждено на волне активного обсуждения в СМИ и соцсетях публикации фотожабы с монументом «Родина-мать зовет!». Пикет с требованием наказать причастных к этому людей прошел у здания Генпрокуратуры в Москве. Волгоградцы обратились в надзорные органы с просьбой привлечь соратников Навального за вандализм.

Картинка появилась в паблике сторонников оппозиционера Алексея Навального перед открытием городского штаба политика в марте. На снимке лицо и рука скульптуры покрашены при помощи фотошопа в зеленый цвет.

Представители Навального принесли извинения возмущенным горожанам, признали картину неуместной и удалили ее.

В мае глава избирательной кампании Навального Леонид Волков рассказал, что дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма. В рамках расследования у одного из волонтеров провели обыск.

За несколько дней до публикацией фотожабы, неизвестные забросали Навального шариками с зеленкой в Барнауле, куда он приехал чтобы открыть свой избирательный штаб. Аналогичный случай произошел в Москве месяц спустя у входа в здание, где находится офис Фонда борьбы с коррупцией Навального. Политику плеснули в лицо зеленкой, в результате чего тот получил химический ожог правого глаза.