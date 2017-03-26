В Москве пикетчики призвали наказать осквернителей монумента «Родина-мать зовет»

У здания Генпрокуратуры в Москве состоялся пикет, участники которого потребовали наказать людей, причастных к осквернению волгоградского монумента «Родина-мать зовет!» Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает URA.ru.

По информации агентства, к акции присоединились порядка 40 человек. В руках они держали плакаты с надписями «Требуем защитить память о подвиге нашего народа» и «Найти и наказать организаторов акции по осквернению монумента "Родина-мать зовет"!»

Поводом для выступления стала публикация в социальных сетях коллажа, на котором памятник изображен с выкрашенными в зеленый цвет руками и лицом. Изображение с помощью фоторедактора создали сторонники оппозиционера Алексея Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией (отсылка к инциденту в Барнауле, когда политика облили зеленкой перед открытием предвыборного штаба). 23 марта на странице «Команда Навального Волгоград» во «ВКонтакте» появилось сообщение, авторы которого признали картинку неуместной.

На следующий день в Волгограде оскорбленные коллажем люди пришли на встречу Навального со сторонниками. Они скандировали «Позор!», а после завязалось нечто похожее на потасовку.