Из-за фотожабы на «Родину-мать» возбудили уголовное дело

В Волгограде возбуждено уголовное дело из-за публикации фотожабы с монументом «Родина-мать зовет!», размещенной в паблике регионального штаба оппозиционера Алексея Навального в соцсети. Об этом сообщил глава избирательной кампании Навального Леонид Волков в Twitter.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма, в квартире одного из волонтеров прошел обыск.

Речь идет о фотографии, на которой при помощи фотошопа памятнику раскрасили в зеленый цвет лицо и руку. После того, как в конце марта изображение появилось в соцсетях, группа жителей города потребовала у оппозиционера извинений. Представители штаба Навального удалили картинку и принесли извинения.

За несколько дней до публикации в марте в Барнауле перед открытием избирательного штаба Навального неизвестные забросали политика шариками с зеленкой.

Аналогичный инцидент произошел спустя месяц в Москве на выходе из бизнес-центра «Омега-Плаза», где расположен офис Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Навальным. Нападавший плеснул в лицо политику зеленку, в результате политик получил химический ожог правого глаза.