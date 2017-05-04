Родина-мать с лещом в рекламе пивного магазина возмутила ФАС

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело об административном правонарушении в отношении бизнесмена, использовавшего в рекламе пивного магазина образ Родины-матери. Об этом сообщила пресс-служба УФАС.

На фасаде торговой точки, расположенной в Краснодаре и названной «Пивная СССР», было размещено изображение с известного советского плаката. Судя по фото, вместо текста военной присяги в руках у Родины-матери была похожая на леща рыба — ее обещали в подарок покупателям.

В ведомстве сочли, что реклама создана «с нарушением требований части 6 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", выразившемся в использовании оскорбительного образа». Кроме того, нарушением признали и факт рекламы алкогольного напитка на фасаде и боковых стенах здания.

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Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе»). Максимальный штраф для граждан составляет 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч.

3 мая, представители партии «Единая Россия» заявили, что в ближайшее время намерены определить правовой статус символов победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил РИА Новости заместитель секретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко, в последнее время участились случаи использования этой символики в коммерческой рекламе. При этом в настоящее время закон не регламентирует этот вопрос.

Агитплакат «Родина-мать зовет!» создан художником Ираклием Тоидзе в начале Великой Отечественной войны. На нем изображена женщина в красной одежде, держащая в руках бумагу с текстом воинской присяги.