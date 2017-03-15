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Из-за «голоса Путина» в рекламе возбудили дело

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Владимир Путин
Владимир Путин

Пермское управление ФАС возбудило дело из-за использования в рекламном аудиоролике голоса, похожего на голос президента России Владимира Путина. Антимонопольщики усмотрели в этом признаки нарушения закона «О рекламе», следует из сообщения на их сайте.

Дело возбуждено в отношении компании «Альянс-Инвест», которая является рекламодателем.

В январе 2017 года ролик, продвигавший один из местных квест-румов, транслировался в эфире радиостанции Bolid.fm на основании договора между «Пермской радиовещательной компанией» (рекламораспространитель) и «Альянс-инвестом».

В рамках предварительной проверки спорный материал обсуждался на экспертном совете. Согласно выводам специалистов, при прослушивании создается впечатление, что квест-рум одобряет глава государства.

Судя по обнаруженному во «ВКонтакте» ролику, который стилизован под новогоднее обращение главы государства, человек с «президентским» голосом поздравляет жителей Перми с праздником, желает им успехов и счастья, а также «лично от себя» рекомендует посетить квесты LOST. «Позвоните моей помощнице, и она подберет квест специально для вас», — говорит мужчина.

Аудио: vk.com/lostgames

Представитель LOST считает, что «в ролике нет никаких указаний на принадлежность голоса конкретному физическому или должностному лицу». «У нас в стране разрешается иметь абсолютно любые голоса», — полагает он.

По закону, недостоверной признается реклама, которая содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц или их одобрении объекта рекламирования. Первое заседание по делу назначено на 23 марта.

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