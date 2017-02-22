Антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе МТС

Московское УФАС признало МТС нарушителем закона о рекламе, сообщает RNS. В ходе проверки было установлено, что в рекламе тарифа «Smart безлимитище» компания не указала, что заявленная стоимость звонков для абонентов действительна один месяц после подключения, а потом она увеличивается почти на 70 процентов.

Как отмечает ФАС, в телевизионных роликах и наружной рекламе компания указывала, что стоимость безлимитного интернета и звонков на номера МТС по России составит 12,90 рубля в сутки. В то же время в описании тарифа на сайте уточняется, что цена действительна только первый месяц после подключения тарифа, а в дальнейшем она поднимается до 19 рублей за сутки. Московское УФАС предписало МТС устранить нарушение.

Ранее ФАС оштрафовала МТС за использование фирменного стиля другой компании на 250 тысяч рублей. Дело было возбуждено после того, как на конкурента летом 2016 года пожаловался «Мегафон». Сотрудники ФАС выяснили, что компания МТС продавала стартовые комплекты и сим-карты тарифа «Свободный» с использованием в их оформлении элементов фирменного стиля «Мегафона», в том числе цветовой гаммы.

В ноябре прошлого года ФАС сообщила, что намерена проверить причины подорожания роуминговых тарифов всех крупных российских операторов — «Мегафона», «Билайна», МТС и Tele2.

