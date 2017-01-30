ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за цен в роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «Мегафона» из-за увеличения оператором тарифов в роуминге. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства в понедельник, 30 января.

«Основанием для возбуждения дела послужило увеличение ПАО «Мегафон» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям», — говорится в сообщении.

По данным ФАС, 22 ноября «Мегафон» разместил информацию для абонентов о повышении с 12 декабря тарифов на звонки, смс и интернет без применения опций. По разным направлениям повышение составило от 20 до 2200 процентов от тарифов, установленных ранее.

В ФАС при этом подчеркнули, что другие операторы связи, «находящиеся в сопоставимых условиях взаимодействия» с иностранными операторами связи — роуминговыми партнерами, не повышали тарифы. Дело против «Мегафона» будет рассмотрено 6 марта.

В ноябре ФАС сообщила, что намерена проверить причины подорожания роуминговых тарифов крупных российских операторов. Помимо «большой тройки» — «Мегафона», «Билайна» и МТС, проверки затронут Tele2.

Глава ФАС Игорь Артемьев неоднократно выступал за отмену роуминга внутри России и настаивал на необходимости снижения тарифов на международные звонки.