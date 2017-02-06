Безлимитный мобильный интернет уходит с рынка

МТС намерен отказаться от безлимитного интернета. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «ВТБ Капитала». Ранее от безлимитных тарифов для новых абонентов отказались «Йота» и «МегаФон». В компании сообщили о закрытии для новых подключений тарифа «МегаФон.Безлимит», а также тарифной опции «Безлимитный Интернет». В «МегаФоне» объясняют это низкой востребованностью нелимитированного интернета среди широкого круга абонентов.

«Изменения касаются только новых подключений. У всех, подключивших опцию до 1 февраля, опция будет действовать и далее», — сказали в пресс-службе компании.

«Опция и тариф закрываются для новых подключений из-за низкой востребованности — за последний месяц мы видели крайне незначительное количество новых подключений, что в масштабах федерального оператора по сути означает полное отсутствие интереса к ней», — говорят в «МегаФоне».

Ранее от мобильного безлимита отказались в «Йоте», объяснив тем, что безлимитные тарифы дороги и те, кому они были нужны уже их подключили. Теперь компания сфокусируется на предоставлении лимитированных, а значит более дешевых предложениях.

Об отказе от безлимитных предложений подумывают и другие операторы. Так сегодня «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «ВТБ капитала» сообщили о том, что руководство МТС собирается отказаться от безлимитных тарифов до конца 2017 года или же серьезно поднять цены на такие предложения.

В декабре прошлого года о том, чтобы отказаться от безлимитных предложений рассказал и новый директор «Билайна» Шелль Мортен Йонсен: «Российские операторы сотовой связи будут отказываться от безлимитных тарифов на мобильную передачу данных. По опыту работы в других странах я могу сказать, что безлимитные тарифы — путь в никуда».

В теории безлимитный интернет-доступ предлагает большое количество новых возможностей. На практике существуют явные ограничения, связанные с эргономикой мобильного устройства. Опрошенные «Лентой» эксперты, говорят, что смартфон имеет свой собственный профиль потребления, не похожий на профиль ноутбука. В итоге безлимитный интернет в смартфоне нужен нескольким процентам абонентов, которые готовы за это доплачивать. Но большинство устраивают существующие пакеты.