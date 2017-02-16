ФАС оштрафовала МТС за подражание «Мегафону»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала оператора МТС за нарушение законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Штраф МТС за использование фирменного стиля "Мегафона" составил 250 тысяч рублей, согласно постановлению ФАС, вынесенному по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 14.33 КоАП», — говорится в пресс-релизе.

В июле прошлого года комиссия антимонопольной службы уличила МТС в недобросовестной конкуренции. Сотрудники ФАС выяснили, что компания продавала стартовые комплекты и сим-карты тарифа «Свободный» с использованием в их оформлении элементов фирменного стиля «Мегафона», в том числе цветовой гаммы. Дело было возбуждено после того, как на конкурента пожаловался «Мегафон», другой оператор «большой тройки».

ФАС в последнее время также активно борется с необоснованным повышением тарифов на услуги в роуминге. В частности, в январе ведомство возбудило дело против «Мегафона».

В ноябре антимонопольная служба сообщила, что намерена проверить причины подорожания роуминговых тарифов всех крупных российских операторов. Помимо «Мегафона», «Билайна» и МТС, проверки затронут Tele2.