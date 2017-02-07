Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработает Тарифный кодекс — документ, определяющий порядок тарифообразования в регулируемых сферах деятельности. Об этом RNS сообщил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин во вторник, 7 февраля.

«Мы полагаем, что должен быть еще один закон — "О тарифном регулировании" или процессуальный Тарифный кодекс. Его задача — установить законодательные рамки того, как поступать с регулируемыми сферами деятельности», — пояснил он.

По словам Голомолзина, этот кодекс должен стать дополнением к закону «О защите конкуренции», который, в свою очередь, придет на смену закону «О естественных монополиях». Последний при этом планируется упразднить.

Он также отметил, что в новом законе появится глава, касающаяся базовых принципов контроля тех сфер деятельности, где в силу ряда причин конкуренция ограничена, а также критериев, по которым эти сферы деятельности должны быть отнесены к естественным монополиям.

Замглавы ФАС сообщил, что в мае ведомство представит правительству итоговый доклад за 2016 год, ключевой темой которого станет тарифное регулирование.

В конце 2016 года ФАС заявила о намерении проверить причины подорожания роуминговых тарифов крупных российских операторов — «Мегафона», «Билайна», МТС и Tele2.