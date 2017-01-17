Антимонопольщики проверят законность «голоса Путина» в рекламе

Пермское УФАС проводит проверку рекламного ролика одного из местных квест-румов, в котором звучит «голос Путина». Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

По словам автора жалобы, запись с человеком, который говорит как президент России, транслировалась на радио Bolid.fm в январе этого года. «По всем вопросам обращайтесь ко мне или к моей секретарше», — говорит герой ролика, предлагающий пермякам посетить квест-рум, отмечает УФАС.

Как отмечает 59.ru, идея такого рекламного хода принадлежит главному офису франшизы LOST в Перми. Во «ВКонтакте» «Лента.ру» нашла этот ролик, хоть и с немного другим текстом. Голос на записи действительно похож на голос главы государства. «Путин» поздравляет жителей Перми с Новым годом, желает им успехов и счастья, а также «лично от себя» рекомендует посетить квесты LOST.

Аудио: vk.com/lostgames

Представитель LOST считает, что «в ролике нет никаких указаний на принадлежность голоса конкретному физическому или должностному лицу». «Просто мужчина поздравляет пермяков с Новым годом. Видимо, голос диктора напомнил обратившемуся с жалобой кого-то еще. Но у нас в стране разрешается иметь абсолютно любые голоса», — добавил он.

УФАС указывает, что, «согласно статье 5 Федерального закона "О рекламе", недостоверной может быть признана реклама, которая содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении». По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела или отказе в этом.