ФАС уличила журнал GQ в рекламе табака с помощью часов

Журнал GQ рекламировал производителя кубинских сигар с помощью швейцарских часов, нарушая тем самым закон о рекламе. К такому выводу пришло Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Как говорится в сообщении ведомства, установлено, что компания «Конде Наст», учредитель и издатель журнала GQ, на страницах издания размещала рекламу с логотипом производителя сигар.

Так, в одном из номеров GQ была размещена реклама хронометра марки Zenith в версии Сohiba Special Edition. Макет с изображением часов также содержал зарегистрированный товарный знак производителя кубинских сигар Сohiba. На соседней странице журнального разворота было размещено изображение листьев табака в руках человека.

По мнению антимонопольщиков, товарный знак Сohiba и изображение листьев табака относились непосредственно к рекламе хронометра Zenith, содержащейся на соседней странице журнала.

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«Привлекая внимание к специальному изданию часов, реклама также обращает внимание читателя на изображение товарного знака Сohiba и табачных листьев. В совокупности это может вызвать у потребителей интерес не только к часам, но и к продукции компании — кубинским сигарам», — пояснил начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции Московского УФАС России Павел Олейник. Он также напомнил, что закон о рекламе не допускает рекламу табачных изделий.

Управление ФАС признало «Конде Наст» нарушителем пункта 8 статьи 7 Закона о рекламе, которым установлен запрет на распространение рекламы табачных изделий и их производителей.

В августе 2016 года УФАС по Москве возбудило дела в отношении интернет-компаний «Яндекс» и Mail.Ru, которые ведомство заподозрило в размещении рекламы курительных принадлежностей. Граждане обратились в ведомство с жалобами на то, что в объявлениях «Яндекс.Директ» содержалась информация о бонгах и кальянах. Данная реклама также отображалась в поисковой системе Mail.Ru.