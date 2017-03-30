«Бургер Кинг» заплатил 110 тысяч рублей за невыданный бесплатный пирожок

Компания «Бургер Рус», владеющая российской сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», выплатила штраф в размере 110 тысяч рублей за отказ выдать посетителю пирожок по акции. Об этом сообщается в четверг, 30 марта, на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

В пресс-службе отметили, что компания впервые привлекается к ответственности за нарушение закона «О рекламе», поэтому ей назначена практически минимальная выплата. В соответствии с частью 1 статьи 143 КоАП РФ, штраф для юридических лиц составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

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В июле 2016 года «Бургер Кинг» признали виновным в нарушении рекламного законодательства. Как отмечалось, объявление в одном из петербургских ресторанов, обещавшее бесплатный пирожок с вишней «при покупке обеда с бургером из зимнего промо», было недостоверным и ввело клиента в заблуждение.

В конце января 2016-го посетитель «Бургер Кинг» на Среднем проспекте Васильевского острова заказал обед, попадающий под акцию, но обещанного пирожка ему не предложили. При этом старший менеджер объяснил, что клиент не попросил десерт, поэтому он ему не положен.