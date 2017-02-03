KFC пожаловалась на «Бургер Кинг» за рекламу про «крутые яйца»

Корпорация Yum!Brands, Inc, владеющая брендом KFC, направила жалобу в центральный офис «Бургер Кинг» в Майами на рекламу в России. Об этом сообщается в пресс-релизе российского подразделения «Бургер Кинг», поступившем в «Ленту.ру».

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Конкурирующая сеть потребовала удалить рекламные ролики, в которых гендиректор «Бургер Рус» Дмитрий Медовый объясняет полковнику Сандерсу и Роналду Макдоналду (символы KFC и «Макдоналдса» соответственно), что куриное мясо в «Бургер Кинг» вкуснее, потому что у этих кур «яйца круче», а в финале разрешает их потрогать.

В письме приводятся ссылки на два ролика на YouTube. Один — оригинальный, снятый «Бургер Кинг». Второй — его измененная версия: в финале записи показано, как у курицы, которую обнимает Медовый, свисает мошонка. В компании утверждают, что «похабный кадр явно был кем-то вмонтирован в оригинальное видео». «Бургер Кинг» в России заявил, что планирует привлечь к ответственности создателей ролика, который «порочит их репутацию».

Оригинальное видео будет удалено с официальных пабликов 3 февраля, заверили в пресс-службе российского «Бургер Кинг».