«Лысый из Brazzers» прорекламировал бургер «Суперхрен»

Американский порноактер и фитнес-тренер Джонни Синс (Johnny Sins), более известный по мемам «лысый из Brazzers», снялся в рекламе бургера «Суперхрен». Пост был опубликован в официальной группе «Бургер кинг» во «ВКонтакте».

Рекламная запись с Синсом, сопровождавшаяся ехидной фразой «чтобы хоть где-то он у тебя был», вызвала бурную реакцию у подписчиков паблика. «А есть видео, где он горячо пробует этот бургер?», — поинтересовались они.

Некоторым пользователям публикация пришлась не по вкусу, и они посчитали ее оскорбительной. «Унизили вы покупателей», — отметил один из них.

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Сеть фастфуда известна провокационными слоганами и эпатажными рекламными кампаниями. В ноябре компания объявила тендер на организацию пресс-тура для журналистов с куриной бойней, а также предлагали Ксении Собчак назвать новорожденного сына Кинго за 100 миллионов рублей в год. В декабре 2016 года российское подразделение «Бургер кинг» отправило Ольге Бузовой блюдо под названием «Большой хрен». Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, таким образом сеть решила поддержать телеведущую, переживающую разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым.

В начале января Джонни Синс зарегистрировался во «ВКонтакте». В своем первом сообщении он рассказал, что воодушевился большим числом поклонников из России. Актер оставил возможность оставлять комментарии и писать ему личные сообщения, но добавить в друзья Синса нельзя.